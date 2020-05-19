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В Киеве родители вышли на протест: за что жить нашим детям (фото)

Lite » Стиль жизни 19.05.2020 - 12:34
В Киеве родители вышли на протест: за что жить нашим детям (фото)
В Киеве требуют открыть детские сады (фото: РБК-Украина)

Детские сады в Киеве остаются закрытыми, из-за чего многие родители не могут работать и обеспечивать семьи

В Киеве родители вышли на протест за открытие детских садов уже с 1 июня. Участники акции собрались под зданием Кабинета министров с плакатами и требовали возобновить работу дошкольных учебных заведений. Ведь многие украинцы попросту остались без работы и средств к существованию из-за того, что детей не на кого оставить.

Отметим, что Денис Шмыгаль в эфире одного из телеканалов заявил, что детские сады могут открыть с 25 мая, но решение будет приниматься по регионам отдельно. Ведь в Украине с 22 числа вводится адаптивный карантин.

Протестующие пришли под здание правительства с детьми, колясками, среди них были беременные женщины. В руках они держали плакаты с надписями: "Батькам - роботу, дітям - садок"; "Відчиніть садочки"; "Хочу до своїх друзів"; "Ні - порушенню прав дитини" і так далі.

В Киеве родители вышли на протест: за что жить нашим детям (фото)В Киеве родители вышли на протест: за что жить нашим детям (фото)В Киеве родители вышли на протест: за что жить нашим детям (фото)В Киеве родители вышли на протест: за что жить нашим детям (фото)В Киеве родители вышли на протест: за что жить нашим детям (фото)В Киеве родители вышли на протест: за что жить нашим детям (фото)В Киеве родители вышли на протест: за что жить нашим детям (фото)В Киеве родители вышли на протест: за что жить нашим детям (фото)

В Киеве прошла акция протеста за открытие детских садиков (фото: РБК-Украина)

К протестующим вышел главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который пообещал озвучить решение по детским садам уже в среду, 20 мая. Он также сказал, что при благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации садики откроют уже с 25 мая.

Кияни мітингують, вимагаючи від Кабміну відкрити дитячі садки

Опубліковано Інформаційне агентство АСПІ - ASPI Вівторок, 19 травня 2020 р.

Жители Киева под Кабмином требовали открыть детские сады (видео: facebook.com/aspi.com.ua)

Ранее мы писали, что в Киеве добавили несколько маршрутов общественного транспорта. А также публиковали полный список 25-ти маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев, которые работают сейчас в столице.

Автор: Светлана Дудукало

Теги Новости Украины детский сад
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