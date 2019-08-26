В Киеве в результате стрельбы ранили мужчину

В Голосеевском районе столицы произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

По предварительным данным полиции, на улицы Малокитаевской произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате решения которого произошла стрельба. В результате выстрела один из участников конфликта получил касательное ранение.

"Когда потерпевший словесно оскорбил девушку правонарушителя, злоумышленник достал травматическое оружие и произвел в сторону киевлянина выстрел. В соответствии с медицинской справкой, 22-летний киевлянин получил касательное ранение плеча. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает", - рассказали правоохранители.

Отмечается, что на месте происшествия была обнаружена стрелянная гильза, а в ходе патрулирования территории сотрудниками полиции был задержан правонарушитель. Стрелком оказался 28-летний житель Днепропетровской области, у которого был изъят травматический пистолет.

"По данному факту начато уголовное производство. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре во время задержания грабителя был ранен сотрудник полиции. Во время задержания злоумышленник достал травматический пистолет и произвел выстрел в сторону полицейского. Правоохранитель получил ранение ноги и был госпитализирован.