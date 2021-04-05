В Киеве резко выросли цены на такси

Как демонстрируют приложения популярных служб такси, цены увеличились в три-четыре раза. Например, добраться с окраины до центра стоит в районе 250-300 грн, а с левого берега до Подола - до 400 грн.

Проехать 10-11 километров в Киеве сегодня утром обойдется примерно в 250 грн, а 14-15 км около 400 грн.

При этом в Украинской таксомоторной ассоциации (ассоциации таксистов) отметили, что тарифы выросли лишь в приложениях, которые предоставляют услуги по перевозке граждан, а в обычных службах такси цены остались прежними.

"Они подскочили в интернет приложениях. Они работают так, что там люди подвозят других людей. По их философии, они могут поднять цены и в пять, и в десять раз. Они вряд работают в правовом поле, вряд ли платят налоги", - заявил глава ассоциации Андрей Антюк.