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У Києві не рекомендують купатися на жодному з пляжів

НовиниСуспільство    09.07.2018 - 16:59
Фото: пляж "Золотий" (РБК-Україна)
Фото: пляж "Золотий" (РБК-Україна)

Наразі на усіх пляжах вивісили жовтий прапор

Комунальне підприємство виконавчого органу КМДА "Плесо" не рекомендує купатися на жодному з пляжів Києва 9 липня. Про це йдеться на сайті підприємства.

Наразі на усіх пляжах вивісили жовтий прапор, який означає, що купатися не рекомендується. 

Йдеться, зокрема, про пляжі Дитячий, Венеція, Молодіжний, Золотий, Передмісна-Слобідка, Центральний, Галерна, Вербне, Пуща-Водиця, Чорторий, Райдуга, Веселка, Тельбін.

Скріншот з сайту (pleso.org/)

Нагадаємо, 26 червня Міністерство охорони здоров'я оприлюднило перелік 96 пляжів Ураїни, де небезпечно купатись. Такі дані опублікував Центр громадського здоров'я МОЗ, грунтуючись на результатах дослідження води 15-21 червня.

Зокрема, в Київській області небезпечно купатися на 24 пляжах, у Вінницькій - на семи, в Закарпатській - на шести.

МОЗ оприлюднило перелік пляжів, де заборонено купатись На трьох миколаївських пляжах виявлено кишкову паличку
Теги публікації: пляжный сезон, пляж, плавание  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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