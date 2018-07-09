У Києві не рекомендують купатися на жодному з пляжів

Наразі на усіх пляжах вивісили жовтий прапор

Комунальне підприємство виконавчого органу КМДА "Плесо" не рекомендує купатися на жодному з пляжів Києва 9 липня. Про це йдеться на сайті підприємства.

Наразі на усіх пляжах вивісили жовтий прапор, який означає, що купатися не рекомендується.

Йдеться, зокрема, про пляжі Дитячий, Венеція, Молодіжний, Золотий, Передмісна-Слобідка, Центральний, Галерна, Вербне, Пуща-Водиця, Чорторий, Райдуга, Веселка, Тельбін.

Скріншот з сайту (pleso.org/)

Нагадаємо, 26 червня Міністерство охорони здоров'я оприлюднило перелік 96 пляжів Ураїни, де небезпечно купатись. Такі дані опублікував Центр громадського здоров'я МОЗ, грунтуючись на результатах дослідження води 15-21 червня.

Зокрема, в Київській області небезпечно купатися на 24 пляжах, у Вінницькій - на семи, в Закарпатській - на шести.