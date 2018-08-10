В Киеве на развязке возле метро "Харьковская" на два дня ограничат движение транспорта

Новости Инфраструктура 10.08.2018 - 19:02
Иллюстративное фото (kiev.klichko.org)
Иллюстративное фото (kiev.klichko.org)

Движение ограничат в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия

В Киеве с 08:00 до 19:00 11 и 12 августа будет ограничено движение транспорта на спусках и подъемах транспортной развязки возле станции метро "Харьковская". Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Движение ограничат в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия в местах выполнения работ. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

В Киеве на развязке возле метро &quot;Харьковская&quot; на два дня ограничат движение транспорта

Скриншот (facebook.com/kievavtodor)

Напомним, в Киеве временно ограничат движение транспортных средств с занятием проезжей части и тротуара на Большой Окружной дороге и проспекте Академика Глушкова.

Движение транспорта ограничат в связи с выполнением ПАО "ДТЭК Киевские электросети" с 1 августа 2018 года до 5 июля 2019 года работ по строительству кабельной линии 110 кВ (КЛ-110 кВ) "Новокиевская-Московская № 1, 2" согласно утвержденной проектной документации.

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Теги:  метро,  ограничение движения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС