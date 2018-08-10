У Києві на розв'язці біля метро "Харківська" на два дні обмежать рух транспорту

Рух обмежать у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття

У Києві з 08:00 до 19:00 11 та 12 серпня буде обмежено рух транспорту на спусках та підйомах транспортної розв’язки біля станції метро "Харківська". Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації "Київавтодор".

Рух обмежать у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття у місцях виконання робіт. Водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Скріншот (facebook.com/kievavtodor)

Нагадаємо, у Києві тимчасово обмежать рух транспортних засобів із зайняттям проїзної частини та тротуару на Великій Окружній дорозі та проспекті Академіка Глушкова.

Рух транспорту обмежать у зв’язку з виконанням ПАТ "ДТЕК Київські електромережі" з 1 серпня 2018 року до 5 липня 2019 року робіт з будівництва кабельної лінії 110 кВ (КЛ-110 кВ) "Новокиївська-Московська № 1, 2" відповідно до затвердженої проектної документації.