UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве снова разрешили продавать на ярмарках продукты с коротким сроком годности

Автор: Инна Собора

В Киеве сняли запрет на продажу продуктов с коротким сроком годности на ярмарках. Запрет действовал в период жары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Молочную продукцию, рыбу, мясо-колбасные и кондитерские изделия с кремом можно реализовывать со строгим соблюдением санитарно-эпидемических требований.

"Среднесуточная температура снизилась, поэтому официальный запрет на торговлю продуктами с коротким сроком годности, который действовал с 24 июня, снят", - сообщили в КГГА.

Как известно, на ярмарках в Киеве продается сезонная продукция от фермерских хозяйств.

Напомним, в мае продуктовые ярмарки в Киеве возобновили работу после того, как были закрыты из-за карантина, связанного с распространением коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГАКиев