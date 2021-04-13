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В Киеве разрешили монтировать летние площадки кафе, но открывать их пока запрещено

Автор: Андрей Василюк

С 15 апреля в Киеве будет разрешено монтаж летних площадок возле заведений питания. Однако работать такие пространства смогут только после полного снятия карантинных ограничений "красной" зоны.

Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА в Facebook.

Отмечается, что работать открытые "залы" смогут лишь после полного снятия карантинных ограничений.

"Мы делаем все возможное, чтобы поддержать бизнес. Но пока Киев не выйдет из "красной" зоны, об открытии летних площадок в работе заведений речи не идет", - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что в условиях карантинных ограничений кафе и рестораны работают исключительно навынос и доставку.

Отметим, что с 5 апреля в столице действует усиленный карантин. В городе не работают кафе, рестораны, ТРЦ, запрещены массовые мероприятия.

Общественный транспорт работает только по спецпропускам, а школы перешли на дистанционное обучение.

Решение о продлении локдауна местная власть приняла из-за сложной ситуации с коронавирусом. Более того, в минувшую пятницу мэр города Виталий Кличко призвал правительство ввести общенациональный локдаун и остановить межобластное сообщение.

Напомним, Виталий Кличко заявил, что в Киеве действуют мягкие граничения, по сравнению с другими странами.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента отреагировали на ситуацию с транспортом в Киеве. Там настаивают, чтобы городская власть решила проблему с нехваткой пропусков.

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