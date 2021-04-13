В Киеве разрешили монтировать летние площадки кафе, но открывать их пока запрещено

С 15 апреля в Киеве будет разрешено монтаж летних площадок возле заведений питания. Однако работать такие пространства смогут только после полного снятия карантинных ограничений "красной" зоны.

Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА в Facebook.

Отмечается, что работать открытые "залы" смогут лишь после полного снятия карантинных ограничений. "Мы делаем все возможное, чтобы поддержать бизнес. Но пока Киев не выйдет из "красной" зоны, об открытии летних площадок в работе заведений речи не идет", - говорится в сообщении. В КГГА напомнили, что в условиях карантинных ограничений кафе и рестораны работают исключительно навынос и доставку.