В Киеве разрешили монтировать летние площадки кафе, но открывать их пока запрещено

С 15 апреля в Киеве будет разрешено монтаж летних площадок возле заведений питания. Однако работать такие пространства смогут только после полного снятия карантинных ограничений "красной" зоны.
Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА в Facebook.
Отмечается, что работать открытые "залы" смогут лишь после полного снятия карантинных ограничений.
"Мы делаем все возможное, чтобы поддержать бизнес. Но пока Киев не выйдет из "красной" зоны, об открытии летних площадок в работе заведений речи не идет", - говорится в сообщении.
В КГГА напомнили, что в условиях карантинных ограничений кафе и рестораны работают исключительно навынос и доставку.
Отметим, что с 5 апреля в столице действует усиленный карантин. В городе не работают кафе, рестораны, ТРЦ, запрещены массовые мероприятия.
Общественный транспорт работает только по спецпропускам, а школы перешли на дистанционное обучение.
Решение о продлении локдауна местная власть приняла из-за сложной ситуации с коронавирусом. Более того, в минувшую пятницу мэр города Виталий Кличко призвал правительство ввести общенациональный локдаун и остановить межобластное сообщение.
Напомним, Виталий Кличко заявил, что в Киеве действуют мягкие граничения, по сравнению с другими странами.
Ранее сообщалось, что в Офисе президента отреагировали на ситуацию с транспортом в Киеве. Там настаивают, чтобы городская власть решила проблему с нехваткой пропусков.