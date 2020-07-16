В Киеве разрешили купаться на 9 пляжах: список

На девяти пляжах Киева снова разрешили купаться. Пробы воды соответствуют требуемым нормам.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

По результатам лабораторных исследований воды, зеленые флаги (купаться разрешено) вывесили на следующих пляжах:

"Венеция";

"Веселка";

"Детский";

"Золотой";

"Молодежный";

"Центральный";

"Троещина";

"Черторый";

"Галерный".

Еще на четырех пляжах - "Радуга", "Тельбин", "Вербный" и "Пуща-Водица" купаться временно не рекомендуют, там вывешены желтые флаги.

"Красный флаг - купаться запрещено - на пляже "Предместная Слободка". Там зафиксировано отклонение бактериологических показателей от допустимой нормы", - сообщили в КГГА.

Напомним, из-за сильных дождей в воде Днепра зафиксировали повышенное содержание кишечной палочки, купаться запретили на всех пляжах Киева.

Ранее в Госпотребслужбе Киева оценили риски заражения коронавирусом на пляжах.