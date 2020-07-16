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В Киеве разрешили купаться на 9 пляжах: список

Автор: Роман Калиниченко

На 4 пляжах купание не рекомендовано, еще на одном - запрещено

На девяти пляжах Киева снова разрешили купаться. Пробы воды соответствуют требуемым нормам.

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Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

По результатам лабораторных исследований воды, зеленые флаги (купаться разрешено) вывесили на следующих пляжах:

  • "Венеция";
  • "Веселка";
  • "Детский";
  • "Золотой";
  • "Молодежный";
  • "Центральный";
  • "Троещина";
  • "Черторый";
  • "Галерный".

Еще на четырех пляжах - "Радуга", "Тельбин", "Вербный" и "Пуща-Водица" купаться временно не рекомендуют, там вывешены желтые флаги.

"Красный флаг - купаться запрещено - на пляже "Предместная Слободка". Там зафиксировано отклонение бактериологических показателей от допустимой нормы", - сообщили в КГГА.

Напомним, из-за сильных дождей в воде Днепра зафиксировали повышенное содержание кишечной палочки, купаться запретили на всех пляжах Киева.

Ранее в Госпотребслужбе Киева оценили риски заражения коронавирусом на пляжах.

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