В Киеве разрешили купаться на 9 пляжах: список

На 4 пляжах купание не рекомендовано, еще на одном - запрещено
На девяти пляжах Киева снова разрешили купаться. Пробы воды соответствуют требуемым нормам.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
По результатам лабораторных исследований воды, зеленые флаги (купаться разрешено) вывесили на следующих пляжах:
Еще на четырех пляжах - "Радуга", "Тельбин", "Вербный" и "Пуща-Водица" купаться временно не рекомендуют, там вывешены желтые флаги.
"Красный флаг - купаться запрещено - на пляже "Предместная Слободка". Там зафиксировано отклонение бактериологических показателей от допустимой нормы", - сообщили в КГГА.
Напомним, из-за сильных дождей в воде Днепра зафиксировали повышенное содержание кишечной палочки, купаться запретили на всех пляжах Киева.
Ранее в Госпотребслужбе Киева оценили риски заражения коронавирусом на пляжах.