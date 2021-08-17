UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве разоблачили растрату на реконструкции садиков и ремонте дорог: объявлены подозрения

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве сегодня, 17 августа, прошли следственные действия в коммунальном предприятии "Житлоинвестбуд-УКБ", в управлениях Святошинской и Соломенской РГА, а также в помещениях подрядных организаций. Следственные действия завершились объявлением подозрений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Киевской городской прокуратуры Надежду Максимец.

Так, подозрение в растрате средств на реконструкции столичных детсадов получил начальник управления образования Святошинской РГА. Прокуратура подозревает, что чиновник, зная, что внесенные подрядчиком данные об объемах проведенных работ являются завышенными, перечислил ему почти 2 млн гривен из столичного бюджета.

Еще одно подозрение получили начальник управления ЖКХ, подрядчик и инженер технадзора. Они стали фигурантами дела о хищении средств, выделенных на ремонт асфальтового покрытия придомовых территорий. Должностным лицам приписывают почти 1,3 млн гривен убытков.

"В рамках других уголовных производств в ближайшее время также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц коммунальных и коммерческих предприятий, задействованных в схемах хищения средств территориальной общины", - добавила Максимец.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПрокуратураХищение средств