У Києві викрили розтрату на реконструкції садочків та ремонті доріг: оголошено підозри

У Києві сьогодні, 17 серпня, пройшли слідчі дії у комунальному підприємстві "Житлоінвестбуд-УКБ", в управліннях Святошинської та Солом’янської РДА, а також у приміщеннях підрядних організацій. Слідчі дії завершилися оголошенням підозр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Київської міської прокуратури Надію Максимець .

Так, підозру у розтраті коштів на реконструкції столичних дитсадків отримав начальник управління освіти Святошинської РДА. Прокуратура підозрює, що посадовець, знаючи, що внесені підрядником дані про обсяги проведених робіт є завищеними, перерахував йому майже 2 млн гривень зі столичного бюджету.

Ще одну підозру отримали начальник управління ЖКГ, підрядник та інженер технагляду. Вони стали фігурантами справи про розкрадання коштів, виділених на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій. Посадовцям приписують майже 1,3 млн гривень збитків.

"У межах інших кримінальних проваджень найближчим часом також буде надана правова оцінка діям службових осіб комунальних та комерційних підприємств, задіяних у схемах розкрадання коштів територіальної громади", - додала Максимець.