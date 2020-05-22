У Києві викрили нелегальні гральні заклади

Фото: ігрові автомати (unsplash.com)

Так відкрили справу за ч.1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу

У Києві правоохоронці припинили діяльність трьох нелегальних гральних закладів. Вони працювали у Голосіївському, Оболонському та Солом'янському районах.

Про це повідомляє прес-службу поліції Києва.

За інформацією правоохоронців, організатори гральних закладів самі обдзвонювали клієнтів та запрошували "пограти", а впускали їх через "чорний" хід.

"Під час санкціонованих обшуків у закладах ми виявили та вилучили близько 30 системних блоків і моніторів, через які здійснювався допуск до азартних ігор, а також інше обладнання, що використовувалося у протиправному бізнесі", - розповів слідчий Дніпровського управління поліції Андрій Загладько.

Так відкрили справу за ч.1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає штраф у розмірі до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Наразі правоохоронці встановлюють всіх причетних до незаконної діяльності, щоб притягнути їх до відповідальності.

Фото: викриття нелегальних гральних закладів (facebook.com/UA.KyivPolice)

Нагадаємо, СБУ блокувала діяльність 33 онлайн-казино, які надавали нелегальний доступ до азартних ігор у заборонених онлайн казино та букмекерських конторах. Правоохоронці зафіксували у їх діяльності порушення вимог кількох законів України.

Як повідомляло РБК-Україна, Печерський районний суд Києва заборонив доступ до 60 сайтів букмекерських контор і онлайн-казино.

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Автор: Виталина Благодатова