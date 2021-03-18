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В Киеве разоблачили мошеннические call-центры. Работали под видом "брокерских компаний"

Автор: Андрей Козловский

В Киеве Служба безопасности Украины заблокировала деятельность мошеннических call-центров. Дельцы под видом известных брокерских компаний" обещали клиентам получение сверхприбылей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, противоправную схему в Киеве организовала группа украинцев и иностранцев. Они звонили гражданам ЕС и других стран от имени "известных брокерских компаний" и предлагали заработать на торговле валютой, криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью.

Злоумышленники "гарантировали" клиентам получение сверхприбылей в короткие сроки. После получения значительной суммы денег, присваивали средства и блокировали вкладчика.

Кроме того, дельцы предлагали вкладчикам за "комиссионные" вернуть потерянные инвестиции. Получив средства, фигуранты прерывали связь с клиентом.

Отмечается, что во время обысков по месту жительства участников группировки и в расположении call-центров правоохранители изъяли более 2 млн гривен, серверное оборудование, флеш-носители и документальные материалы, подтверждающие противоправную деятельность. Сейчас продолжаются следственные действия.

Фото: СБУ блокировала псевдоброкерскую схему (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее в Виннице мошенники через два call-центры воровали деньги с банковских счетов. Каждый день они зарабатывали до 20 тысяч долларов.

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