В Киеве разоблачили мошеннические call-центры. Работали под видом "брокерских компаний"

Как сообщается, противоправную схему в Киеве организовала группа украинцев и иностранцев. Они звонили гражданам ЕС и других стран от имени "известных брокерских компаний" и предлагали заработать на торговле валютой, криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью.

Злоумышленники "гарантировали" клиентам получение сверхприбылей в короткие сроки. После получения значительной суммы денег, присваивали средства и блокировали вкладчика.

Кроме того, дельцы предлагали вкладчикам за "комиссионные" вернуть потерянные инвестиции. Получив средства, фигуранты прерывали связь с клиентом.

Отмечается, что во время обысков по месту жительства участников группировки и в расположении call-центров правоохранители изъяли более 2 млн гривен, серверное оборудование, флеш-носители и документальные материалы, подтверждающие противоправную деятельность. Сейчас продолжаются следственные действия.

Фото: СБУ блокировала псевдоброкерскую схему (ssu.gov.ua)