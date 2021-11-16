В Киеве разоблачили хищение денег на закупку ИВЛ

Как удалось установить СБУ, к преступной схеме были причастны не только служащие медицинских учреждений, но и частные предприниматели, продававшие соответствующее оборудование. Они крали деньги с помощью включения в стоимость сделок суммы НДС, хотя на самом деле законодательством предусмотрено освобождение от налогообложения НДС таких операций.

Деньги присваивались по закупкам анестезиологических систем и аппаратов искусственной вентиляции легких, необходимых для лечения коронавируса.

Так, главному бухгалтеру госучреждения Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Также решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности руководства предприятия-поставщика по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, во время расследования данной схемы сотрудники СБУ также установили другие похожие нарушения в разных медучреждениях. Сейчас вежется расследование и сбор доказательств, чтобы привлечь виновных к уголовной ответственности.