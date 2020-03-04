В Киеве разоблачили группировку торговцев оружием

Правоохранители разоблачили и блокировали в Киеве деятельность группировки, которая занималась незаконной торговлей оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным службы, группа злоумышленников, в которую входили трое жителей Киевской области, наладили незаконную переработку устаревшего оружия для приведения его в боевое состояние с последующей реализацией. Оружие переделывали в специально оборудованном помещении по месту работы двух участников группировки.

"Через специализированные интернет-платформы они предлагали клиентам готовый товар, который заказчики получали по почте", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что трое злоумышленников были задержаны во время незаконной продажи 6 пистолетов "ПМ" и пистолета-пулемета. В ходе обысков были изъяты 10 пистолетов и револьверов, 2 пулемета, 1 винтовка, большое количество компонентов к огнестрельному оружию и более 1000 патронов.

Задержанным фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают всех причастных к незаконной деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области СБУ разоблачила настоятеля одного из храмов на торговле оружием. Священник ранее уже был судим за торговлю оружием. СБУ удалось задокументировать продажу ручного противотанкового гранатомета, 7 гранат с запалами и 800 граммов тротила.