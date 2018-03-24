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Интервью

В Киеве разоблачили банду наркоторговцев с арсеналом оружия

НовостиПроисшествия    24.03.2018 - 03:11
Фото: задержание наркоторговцев (facebook.com-UA.KyivPolice)
Фото: задержание наркоторговцев (facebook.com-UA.KyivPolice)

У жителей Киева и Киевской области изъяли наркотики на 200 тыс. гривен

Киевской прокуратурой совместно с полицией разоблачена группа наркоторговцев, которые наладили сбыт особо опасных наркотических и психотропных средств на территории столицы и ее окрестностях, а также обнаружен арсенал оружия. Об этом говорится в сообщении в Facebook пресс-службы ГУ НП Киева.

В частности, были задержаны - киевлянин и два его сообщника из Киевской области.

"Наркодилерами" оказались, 37-летний киевлянин и два его сообщника из Киевской области - 48-ми и 39-ти лет. Полицейские установили, что мужчины наладили бесконтактную схему сбыта наркотиков через "закладки". То есть, заранее договаривались с потенциальными покупателями о месте, где оставят "товар" в обмен на деньги", - говорится в сообщении.

По адресам проживания фигурантов правоохранители изъяли метадон, кокаин, амфетамин, а еще пистолеты, ружье, винтовка, граната, тротиловые шашки и патроны различного калибра.

"Во время санкционированных судом обысков помещений фигурантов производства, а также гаражных помещений, правоохранители обнаружили и изъяли наркотические средства метадон и кокаин в больших размерах, около 100 грамм психотропного вещества - амфетамин, электронные весы, пакеты для фасовки, банковские карты и денежные средства, полученные в результате преступной деятельности", - говорится в сообщении.

Стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка составляет более 200 тыс. гривен.

Кроме того, у злоумышленников был обнаружен арсенал оружия: 6 боевых пистолетов, среди которых "Вальтер" и "Rusher" с глушителями, помповое ружье, малокалиберная ружье "Сайга", пистолет-пулемет, около 1600 патронов различного калибра и граната РГД-5 с запалом.

 

У столиці поліція затримала групу наркоторговців Вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного" ринку становить...

Опубліковано Поліція Києва 23 березень 2018 р.

Изъятые наркотические и психотропные вещества, а также оружие и боеприпасы направлены для проведения соответствующих экспертиз.

Фото: пресс-службы Национальной полиции Украины

Напомним, как сообщалось ранее, в Киеве, в 2017 году, сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность организованной группировки, которая занималась контрабандой и сбытом особо опасного психотропного вещества ЛСД.

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Теги публикации: Киев, Киев, оружие, наркотики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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