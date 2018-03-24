У Києві викрили банду наркоторговців з арсеналом зброї

У жителів Києва та Київської області вилучили наркотики на 200 тис. гривень

Київською прокуратурою спільно з поліцією викрито групу наркоторговців, які налагодили збут особливо небезпечних наркотичних і психотропних засобів на території столиці та її околицях, а також виявлено арсенал зброї. Про це йдеться в повідомленні Facebook прес-служби ГУ НП Києва.

Зокрема, були затримані - киянин і два його спільника з Київської області.

"Наркодилерами" виявилися, 37-річний киянин і два його спільника з Київської області - 48-ми та 39-ти років. Поліцейські встановили, що чоловіки налагодили безконтактну схему збуту наркотиків через "закладки". Тобто, заздалегідь домовлялися з потенційними покупцями про місце, де залишать "товар" в обмін на гроші", - йдеться в повідомленні.

За адресами проживання фігурантів правоохоронці вилучили метадон, кокаїн, амфетамін, а ще пістолети, рушниця, гвинтівка, граната, тротилові шашки і патрони різного калібру.

"Під час санкціонованих судом обшуків приміщень фігурантів виробництва, а також гаражних приміщень, правоохоронці виявили та вилучили наркотичні засоби метадон та кокаїн у великих розмірах, близько 100 грам психотропної речовини - амфетамін, ваги електронні, пакети для фасування, банківські картки і грошові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності", - йдеться в повідомленні

Вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного" ринку становить понад 200 тис. гривень.

Крім того, у зловмисників було виявлено арсенал зброї: 6 бойових пістолетів, серед яких "Вальтер" і "Rusher" з глушниками, помпову рушницю, малокаліберну рушницю "Сайга", пістолет-кулемет, близько 1600 набоїв різного калібру та гранату РГД-5 із запалом.

У столиці поліція затримала групу наркоторговців Вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного" ринку становить... Опубліковано Поліція Києва 23 березень 2018 р.

Вилучені наркотичні та психотропні речовини, а також зброю і боєприпаси направлені для проведення відповідних експертиз.

Фото: прес-служби Національної поліції України

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в Києві, в 2017 році, співробітники Служби безпеки України припинили діяльність організованого угруповання, яка займалась контрабандою та збутом особливо небезпечної психотропної речовини ЛСД.