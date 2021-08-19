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В Киеве разоблачили банду фальшивомонетчиков: к спецоперации привлекли более 100 силовиков

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве правоохранители задержали банду, которая планировала доставить в Украину около миллиона фальшивых долларов. В спецоперации участвовали более 100 силовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление коммуникации Нацполиции.

Отмечается, что в состав группировки входили 10 человек. Они специализировались на доставке и сбыте фальшивых долларов США, которые переправлялись в Украину из Турции через территорию оккупированного Крыма.

По данным следствия, для сбыта фальшивых денег группировка создала канал в одном из мессенджеров. Там ее участники принимали заказы и вели переписку с "покупателями". Подделки доставлялись заказчикам через почтовые отделения или при личной встрече. Стоимость фальшивок варьировалась от 50 до 60% от номинала и зависела от заказанной партии.

Банду задержали во время передачи клиентам 10 тысяч фальшивых долларов. К проведению спецоперации было привлечено более 100 правоохранителей. Силовую поддержку обеспечивали бойцы подразделений КОРД и ТОР.

В рамках уголовного производства было проведено 14 обысков. Они прошли в Киеве, Харькове, Мариуполе и Кривом роге. У фигурантов изъято более 30 тысяч фальшивых долларов, средства связи и автотранспорт. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: в Киеве разоблачили банду фальшивомонетчиков (mvs.gov.ua)

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КиевМинистерство внутренних дел Украины