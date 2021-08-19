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У Києві викрили банду фальшивомонетників: до спецоперації залучили понад 100 силовиків

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві правоохоронці затримали банду, яка планувала доставити в Україну близько мільйона фальшивих доларів. У спецоперації брали участь понад 100 силовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління комунікації Нацполиции.

Зазначається, що до складу угруповання входили 10 осіб. Вони спеціалізувалися на доставленні і збуті фальшивих доларів США, які переправлялися в Україну з Туреччини через територію окупованого Криму.

За даними слідства, для збуту фальшивих грошей угруповання створило канал в одному з месенджерів. Там її учасники приймали замовлення і вели листування з "покупцями". Підробки доставлялися замовникам через поштові відділення або при особистій зустрічі. Вартість фальшивок варіювалася від 50 до 60% від номіналу і залежала від замовленої партії.

Банду затримали під час передачі клієнтам 10 тисяч фальшивих доларів. До проведення спецоперації було залучено понад 100 правоохоронців. Силову підтримку забезпечували бійці підрозділів КОРД і ТОР.

В рамках кримінального провадження було проведено 14 обшуків. Вони пройшли в Києві, Харкові, Маріуполі та Кривому Розі. У фігурантів вилучено понад 30 тисяч фальшивих доларів, засоби зв'язку та автотранспорт. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

Фото: у Києві викрили банду фальшивомонетників (mvs.gov.ua)

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КиївМіністерство внутрішніх справ України