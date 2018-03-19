У Києві зростає кількість хворих на грип і ГРВІ

У столиці за 11-й тиждень епідсезону зареєстровано 21,931 тис. осіб хворих на грип та ГРВІ (за 10-ю тиждень захворіло 17,364 тис. осіб), спостерігається зростання рівня захворюваності, якщо порівнювати з попереднім тижнем, на 20,8%. Про це у Facebook повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Показник захворюваності склав 749,6 (за 10-ю тиждень 593,5) і нижча епідемічного порогу на 34,5%.

У столиці зафіксовано зростання захворюваності на грип та ГРВІ. У столиці за 11-й тиждень епідсезону зареєстровано 21... Опубліковано Київська міська державна адміністрація - КМДА 19 березень 2018 р.

Зараз в місті інтенсивність епідемічного процесу на рівні, характерному для даного періоду року.

За його словами, до медичних закладів за 11-й тиждень епідсезону госпіталізовано 188 осіб, із них 145 дітей. За поточний тиждень у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинація проти грипу не проводилася. Загалом із початку епідемічного сезону вакциновано 27451 особу, із них 6537 – діти.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, епідемія грипу йде на спад. Інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 550,5 на 100 тис. населення, що на 3,4% менше епідемічного порогу по Україні. Однак епідемічний поріг поки перевищений у 3-х областях: Житомирській, Волинській та Закарпатській.

У Києві захворюваність грипом і гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) нижче епідемічного порогу на 42,2%.