Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Києві зростає кількість хворих на грип і ГРВІ

НовиниМедицина    19.03.2018 - 15:31
Фото: Микола Поворозник (kievcity.gov.ua)
Фото: Микола Поворозник (kievcity.gov.ua)

В столиці України зафіксовано зростання захворюваності на грип

У столиці за 11-й тиждень епідсезону зареєстровано 21,931 тис. осіб хворих на грип та ГРВІ (за 10-ю тиждень захворіло 17,364 тис. осіб), спостерігається зростання рівня захворюваності, якщо порівнювати з попереднім тижнем, на 20,8%. Про це у Facebook повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Показник захворюваності склав 749,6 (за 10-ю тиждень 593,5) і нижча епідемічного порогу на 34,5%.

 

У столиці зафіксовано зростання захворюваності на грип та ГРВІ. У столиці за 11-й тиждень епідсезону зареєстровано 21...

Опубліковано Київська міська державна адміністрація - КМДА 19 березень 2018 р.

Зараз в місті інтенсивність епідемічного процесу на рівні, характерному для даного періоду року.

За його словами, до медичних закладів за 11-й тиждень епідсезону госпіталізовано 188 осіб, із них 145 дітей. За поточний тиждень у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинація проти грипу не проводилася. Загалом із початку епідемічного сезону вакциновано 27451 особу, із них 6537 – діти.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, епідемія грипу йде на спад. Інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 550,5 на 100 тис. населення, що на 3,4% менше епідемічного порогу по Україні. Однак епідемічний поріг поки перевищений у 3-х областях: Житомирській, Волинській та Закарпатській.

У Києві захворюваність грипом і гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) нижче епідемічного порогу на 42,2%.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
У Києві зростає кількість хворих на грип і ГРВІ Епідемія грипу в Україні іде на спад, - МОЗ
Теги: Київ, ОРВИ, Грип
Перехід на літній час: поради, як пережити цей період
Як у Києві активісти протестували проти виборів президента в РФ: яскравий фоторепортаж
91-річна модниця з Білорусі вразила мережу своїм гардеробом (фото)
"Переміг далеко не Путін": "Вечірній Квартал" кумедно висміяв вибори президента в РФ
On Top