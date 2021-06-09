В Киеве растет число новых COVID-случаев, но госпитализаций становится меньше, - ученые

Ситуация с коронавирусом стабилизировалась во всех областях Украины. Однако, есть исключения: Киев, где наблюдается рост новых случаев коронавируса, а в Хмельницкой области - количество госпитализаций.

Вопреки росту новых COVID-случаев, в Киеве падает число новых госпитализаций.

Кроме того, стремительно снижается число положительных образцов ПЦР-тестов. При устойчивых объемах тестирования их недельная доля составила 1,4% против 2,4% неделю назад и 3,7% две недели назад, отметили в НАН. Их динамика хорошо соответствует числу новых больных по дате проведения ПЦР-тестов.

В Хмельницкой области, по данным Центра общественного здоровья, резко выросли госпитализации. Такая информация не подтверждается динамикой госпитализаций от Meddata, а также противоречит другим эпидемическим показателям, которые указывают на снижение заболеваемости по всей стране, сообщили ученые.