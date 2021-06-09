У Києві росте кількість нових COVID-випадків, але госпіталізацій стає менше, - вчені

Ситуація з коронавірусом стабілізувалась у всіх областях України. Втім, є винятки: Київ, де спостерігається зростання нових випадків коронавірусу, а в Хмельницькій області - кількість госпіталізацій.

Попри ріст нових COVID-випадків, в Києві падає кількість нових госпіталізацій.

Крім того, стрімко знижується число позитивних зразків ПЛР-тестів. За сталих обсягів тестування їх тижнева частка склала 1,4% проти 2,4% тиждень тому та 3,7% два тижні тому, зазначили в НАН. Їхня динаміка добре відповідає числу нових хворих за датою проведення ПЛР-тестів.

У Хмельницькій області, за даними Центру громадського здоров'я, різко зросли госпіталізації. Така інформація не підтверджується динамікою госпіталізацій від Meddata, а також суперечить іншим епідемічним показникам, які вказують на зниження захворюваності по всій країні, повідомили вчені.