В Киеве растет число больных гриппом и ОРВИ

"Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 33,3%. В настоящее время показатель заболеваемости составляет 532,2. В столице наблюдается рост заболеваемости на 7,5% по сравнению с предыдущей неделей, что произошло за счет детского населения", - говорится в отчете.

При этом уточняется, что заболело детей - 7 164 (рост на 29,3%), взрослых - 8 602 человека (снижение на 5,7%).

В ведомстве также отметили, что в структуре заболеваемости дети составляют 45,4%, а на прошлой неделе - 37,8%. Из них 51,5% - дети школьного возраста. В частности, зарегистрировано 3688 случаев.

"В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализировано 799 человек, из них 115 - дети", - резюмировали в центре профилактики болезней.