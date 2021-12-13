У Києві зростає кількість хворих на грип та ГРВІ

"Рівень захворюваності нижче епідемічного порогу на 33,3%. В даний час показник захворюваності становить 532,2. У столиці спостерігається зростання захворюваності на 7,5% порівняно з попереднім тижнем, що відбулося за рахунок дитячого населення", - йдеться у звіті.

При цьому уточнюється, що захворіло дітей - 7 164 (зростання на 29,3%), дорослих - 8 602 людини (зниження на 5,7%).

У відомстві також зазначили, що в структурі захворюваності діти становлять 45,4%, а минулого тижня - 37,8%. З них 51,5% - діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 3688 випадків.

"До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 799 осіб, з них 115 - діти", - резюмували в центрі профілактики хвороб.