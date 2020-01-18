В Киеве расширят работу станции метро "Гидропарк"

На станции "Гидропарк" киевского метрополитена откроют дополнительный вестибюль в воскресенье, 19 января. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу департамента транспортной інфтраструктури Киевской городской госадминистрации.

Отмечается, что это связано с традицией празднования Крещения. Работу метро расширят с целью обеспечить актуальную работу метрополитена в связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока.

Откроют восточный вестибюль, который будет работать в течение семи часов - с 10:00 до 17:00.

Напомним, 19 января возле водных объектов в день Крещения будут дежурить более трех тысяч спасателей и почти 600 единиц техники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. На водоемах уже установили почти тысячу спасательных постов со средствами спасения людей на воде.

Данные Украинского гидрометцентра, синоптиков Gismeteo и Наталки Диденко свидетельствуют, что вторая половина января и первого февраля продолжат тенденцию аномального зимнего тепла в стране.