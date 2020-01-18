У Києві розширять роботу станції метро "Гідропарк"

На станції "Гідропарк" київського метрополітену відкриють додатковий вестибюль у неділю, 19 січня. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу департаменту транспортної інфтраструктури Київської міськоїдержадміністрації.

Зазначається, що це пов'язано із традицією святкування Водохреща. Роботу метро розширять із метою забезпечити актуальну роботу метрополітену у звв'язку із очікуваним збільшенням пасажиропотоку.

Буде відкрито східний вестибюль, який працюватиме протягом семи годин - з 10:00 до 17:00.

Нагадаємо, 19 січня біля водних об'єктів у день Хрещення чергуватимуть понад три тисячі рятувальників і майже 600 одиниць техніки Держслужби з надзвичайних ситуацій. На водоймах уже встановили майже тисячу рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді.

Дані Українського гідрометцентру, синоптиків Gismeteo і Наталки Діденко свідчать, що друга половина січня і першого лютого продовжать тенденцію аномального зимового тепла в країні.