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У Києві розширять роботу станції метро "Гідропарк"

Новини » Суспільство     18.01.2020 - 23:36
У Києві розширять роботу станції метро "Гідропарк"
Ілюстративне фото (twitter.com/BigKyiv)

У зв'язку із Водохрещем на станції "Гідропарк" відкриють східний вестибюль

На станції "Гідропарк" київського метрополітену відкриють додатковий вестибюль у неділю, 19 січня. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу департаменту транспортної інфтраструктури Київської міськоїдержадміністрації.

Зазначається, що це пов'язано із традицією святкування Водохреща. Роботу метро розширять із метою забезпечити актуальну роботу метрополітену у звв'язку із очікуваним збільшенням пасажиропотоку.

Буде відкрито східний вестибюль, який працюватиме протягом семи годин - з 10:00 до 17:00.

У Києві розширять роботу станції метро &quot;Гідропарк&quot;

Нагадаємо, 19 січня біля водних об'єктів у день Хрещення чергуватимуть понад три тисячі рятувальників і майже 600 одиниць техніки Держслужби з надзвичайних ситуацій. На водоймах уже встановили майже тисячу рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді.

Дані Українського гідрометцентру, синоптиків Gismeteo і Наталки Діденко свідчать, що друга половина січня і першого лютого продовжать тенденцію аномального зимового тепла в країні.

На Водохреще біля водних об'єктів чергуватимуть понад 3 тисяч рятувальників Пожежа у Гідропарку: очевидці опублікували відео
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