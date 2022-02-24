В Киеве снова прозвучали сирены гражданской обороны

24 февраля в 15:17 по киевскому времени в Киеве прозвучали сирены гражданской обороны. Их было слышно на Подоле, а также в Голосеевском и Шевченковском районах столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина .

Около станции метро Лесная и в районе Позняки серен не было. Также сирен не было в районе Дарницы.

Напомним, что сегодня во многих украинских городах прозвучали взрывы. Их слышали в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах.

Перед взрывами Путин объявил войну Украине. Он назвал это спецоперацией.