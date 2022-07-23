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У Києві сьогодні пройде Другий саміт перших леді та джентльменів, учасники вже прибувають

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Київ , Субота 23 липня 2022 12:04
У Києві сьогодні пройде Другий саміт перших леді та джентльменів, учасники вже прибувають Фото: у Києві вже прибула перша леді Литви Діана Науседа (twitter.com/gitanasnauseda)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 23 липня у Києві за ініціативи дружини президента Олени Зеленської відбудеться Другий міжнародний саміт перших леді та джентльменів. На саміт вже прибула перша леді Литви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн трансляцію заходу, що вже скоро розпочнеться.

Учасники саміту, що згодились взяти в ньому участь особисто (також передбачається можливість онлайн участі), вже почали прибувати до Києва.

"Перша леді Литви, моя дружина Діана, прибула до Києва. Серце світу сьогодні б’ється в Україні. Українські герої зробили всіх нас трішки українцями. Ми маємо стояти з Україною, оскільки тут триває вирішальна боротьба за свободу та незалежність усіх нас", - написав в своєму Twitter президент Литви Ґітанас Науседа.

За інформацією МКІП, свою участь у саміті вже підтвердили світові зірки: посол доброї волі ЮНІСЕФ Девід Бекхем, знамениті актори Річард Гір, Ештон Катчер та Міла Куніс, всесвітньо відомий журналіст Пірс Морган та інші.

Нагадаємо, вперше Саміт перших леді та джентльменів, організатором якого була Олена Зеленська, відбувся 23 серпня 2021 року.

За його підсумками ухвалили спільну декларацію про міжнародну співпрацю та сприяння розв’язанню актуальних гуманітарних проблем і досягненню Цілей сталого розвитку ООН.

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Олена Зеленська
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