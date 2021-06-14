15-18 июня 2021 в Международном выставочном центре на Левобережной (Броварской пр-т, 15) состоятся В Киеве пройдет международная специализированная выставка «ОРУЖИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ - 2021» и Международный авиакосмический салон «Авиасвит - ХХI».

Выставки проходят в соответствии с распоряжениями Кабинета Министров Украины.

Стратегический партнер выставки «Оружие и безопасность» - ГК «Укрспецэкспорт» (ГК «Укроборонпром»).

Стратегический партнер авиакосмического салона «Авиасвит-XXI» – всемирно известный авиастроительный конгломерат Embraer (Бразилия).

Такого вы не увидите на параде! На площади 30 000 кв новейшие разработки в сфере обороны и авиакосмической отрасли представят 332 предприятия, в т.ч. 35 иностранных компаний из 13 стран.

Так, впервые на выставке будут представлены:

Embraer , всемирно известный авиастроительный конгломерат (Бразилия);

, всемирно известный авиастроительный конгломерат (Бразилия); Lokheed Martin , CША (первая в мировом топ-100 рейтинга компаний по объемам продаж вооружения и военных услуг в 2019, согласно данным SIPRI - Стокгольмского международного института исследований проблем мира);

, CША (первая в мировом топ-100 рейтинга компаний по объемам продаж вооружения и военных услуг в 2019, согласно данным SIPRI - Стокгольмского международного института исследований проблем мира); Firefly Aerospace Inc , США (компания выходца из Украины бизнесмена Максима Полякова, что имеет контракты с НАСА на доставку грузов на Луну в рамках программы CLPS проекта Артемида);

, США (компания выходца из Украины бизнесмена Максима Полякова, что имеет контракты с НАСА на доставку грузов на Луну в рамках программы CLPS проекта Артемида); Экспозиция Министерства экономического развития, труда и технологий Республики Польша;

Fireway - победители хакатона NASA Space App Challenge в категории «Лучшее использование технологий»;

результаты кооперации компаний Нибулон (г.Николаев) и OCEA (Франция) в производстве катеров береговой охраны;

(г.Николаев) и (Франция) в производстве катеров береговой охраны; экспозиция Совета национальной безопасности и обороны Украины, с демонстрацией возможностей Национального координационного центра кибербезопасности;

экспозиция Национальной Ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины.

Также состоятся премьерные показы новейших образцов оборонной продукции.

В рамках деловой программы более 20-ти содержательных мероприятий различных форматов. Это, в частности, Финал пятого конкурса инженерных стартапов в сферах космических технологий и активной биоэлектроники Vernadsky Challenge с грантом в 2 млн. гривен (организатор ОО «Ассоциация« Ноосфера »), « Конференция авиационной промышленности Украины - 2021 », семинар « Опыт проведения баллистических испытаний средств индивидуальной и коллективной бронезащиты » (Национальный университет обороны Украины им. И. Черняховского), ряд семинаров по актуальным тематикам для представителей правоохранительных органов, в частности «Защита информации по техническим каналам» (Государственный НИИ МВД Украины) и другие события.

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