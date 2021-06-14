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В Києві пройде міжнародна спеціалізована виставка «ЗБРОЯ ТА БЕЗПЕКА – 2021» і Міжнародний авіакосмічний салон «АВІАСВІТ – ХХІ».

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Понеділок 14 червня 2021 10:53
В Києві пройде міжнародна спеціалізована виставка «ЗБРОЯ ТА БЕЗПЕКА – 2021» і Міжнародний авіакосмічний салон «АВІАСВІТ – ХХІ».

15-18 червня 2021 р. у Міжнародному виставковому центрі на Лівобережній (Броварський пр-т, 15) відбудуться Міжнародна спеціалізована виставка «ЗБРОЯ ТА БЕЗПЕКА – 2021» і Міжнародний авіакосмічний салон «АВІАСВІТ – ХХІ».

Виставки проходять згідно з розпорядженнями Кабінету Міністрів України.

Стратегічний партнер виставки «Зброя та безпека» – ДК «Укрспецекспорт» (ДК «Укроборонпром»).

Стратегічний партнер авіакосмічного салону «Авіасвіт-ХХІ» – всесвітньовідомий авіабудівний конгломерат Embraer (Бразилія).

Такого ви не побачите на параді! – на площі 30 000 кв найновіші розробки у сфері оборони та авіакосмічної галузі представлять 332 підприємства, у т.ч. 35 іноземних компаній з 13 країн.

Так, вперше на виставці будуть представлені:

  • Embraer, всесвітньо відомий авіабудівний конгломерат (Бразилія);
  • Lokheed Martin, CША (перша у світовому топ-100 рейтингу компаній за обсягами продажів озброєння та військових послуг у 2019 р., згідно з даними SIPRI – Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру);
  • Firefly Aerospace Inc, США (компанія вихідця з України бізнесмена Максима Полякова, що має контракти з НАСА на доставку вантажів на Місяць в рамках програми CLPS проекту Артеміда)
  • Експозиція Міністерства економічного розвитку, праці та технологій Республіки Польща;
  • Fireway – переможці хакатону NASA Space App Challenge в категорії «Найкраще використання технологій»;
  • результати кооперації компаній Нібулон (м. Миколаїв) і OCEA (Франція) у виробництві катерів берегової охорони;
  • експозиція Ради Національної безпеки і оборони України, з демонстрацією спроможностей Національного координаційного центру кібербезпеки,
  • експозиція новоствореної Національної Асоціації підприємств оборонної промисловості України.

В Києві пройде міжнародна спеціалізована виставка «ЗБРОЯ ТА БЕЗПЕКА – 2021» і Міжнародний авіакосмічний салон «АВІАСВІТ – ХХІ».

Також відбудуться премʼєрні покази новітніх зразків оборонної продукції.

В рамках ділової програми – понад 20-ти змістовних заходів різних форматів. Це, зокрема, Фінал п'ятого конкурсу інженерних стартапів у сферах космічних технологій та активної біоелектроніки Vernadsky Challenge з грантом у 2 млн. гривень (організатор ГО «Асоціація «Ноосфера»), «Конференція авіаційної промисловості України – 2021», семінар «Досвід проведення балістичних випробувань засобів індивідуального та колективного бронезахисту» (Національний університет оборони України ім. І. Черняховського), низка семінарів з актуальних тематик для представників правоохоронних органів, зокрема «Захист інформації за технічними каналами» (Державний НДІ МВС України) та інші події.

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В Києві пройде міжнародна спеціалізована виставка «ЗБРОЯ ТА БЕЗПЕКА – 2021» і Міжнародний авіакосмічний салон «АВІАСВІТ – ХХІ».

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