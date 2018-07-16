30 августа 2018 года в Киеве пройдет масштабная международная ИТ-конференция DVOMA , посвященная самым актуальным темам интернет-маркетинга. Вас ждет 3 потока, 1500 участников и более 30 спикеров со всего мира.

Перед вами с докладами выступят топовые спикеры, эксперты в области SEO, CPA, SERM, SMM и PPC. Для удобства посетителей конференция будет разделена на 3 потока – Affiliate, Search, Social. Все это в просторных и вместительных современных залах! В завершение вас ожидает круглый стол с участием спикеров, где каждый желающий сможет задать вопрос и получить на него ответ эксперта. Как показывает практика, на круглом столе можно узнать много интересного и неожиданного! Да и как может быть иначе, ведь на DVOMA будут лучшие из лучших.

Кроме полезных кейсов от профессионалов, гости получат возможность пообщаться со спикерами в неформальной обстановке, а также обзавестись полезными бизнес-знакомствами – активный нетворкинг гарантирован! Кофе-брейки, закуски для каждого. И все это в суперсовременной локации «ОАЗИС», РК Ультрамарин, ул. Липковского, 1А.

Зарегистрироваться на конференцию DVOMA и купить билеты можно на официальном сайте http://dvoma.pro/. Там же вы найдете более детальное описание мероприятия, точный график докладов и многое другое. Спешите приобрести билет, ведь чем ближе к событию, тем выше цены. Также информацию об этом можно найти на сайте организатора SEO.UA, который занимается поисковым продвижением сайтов.

Приходи, ведь конференция DVOMA не состоится без тебя!