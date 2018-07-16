30 серпня 2018 року в Києві пройде масштабна міжнародна ІТ-конференція DVOMA, присвячена найактуальніших тем інтернет-маркетингу. Вас чекає 3 потоку, 1500 учасників і більше 30 спікерів з усього світу.

Перед вами з доповідями виступлять топові спікери, експерти в області SEO, CPA, SERM, SMM і PPC. Для зручності відвідувачів конференція буде розділена на 3 потоку - Affiliate, Search, Social. Все це в просторих і містких сучасних залах! На завершення вас чекає круглий стіл за участю спікерів, де кожен бажаючий зможе задати питання і отримати на нього відповідь експерта. Як показує практика, на круглому столі можна дізнатися багато цікавого і несподіваного! Та й як може бути інакше, адже на DVOMA будуть кращі з кращих.

Крім корисних кейсів від професіоналів, гості матимуть можливість поспілкуватися зі спікерами в неформальній обстановці, а також обзавестися корисними бізнес-знайомствами - активний нетворкінг гарантовано! Кава-брейки, закуски для кожного. І все це в суперсучасної локації «ОАЗИС», РК Ультрамарин, вул. Липківського, 1А.

Зареєструватися на конференцію DVOMA і купити квитки можна на офіційному сайті http://dvoma.pro/. Там же ви знайдете більш детальний опис заходу, точний графік доповідей і багато іншого. Поспішайте придбати квиток, адже чим ближче до події, тим вище ціни. Також інформацію про це можна знайти на сайті організатора SEO.UA, який займається пошуковим просуванням сайтів.

Приходи, ведь конференция DVOMA не состоится без тебя!