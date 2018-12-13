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В Киеве пройдет Антиконфа 4.0

Новости » Новости компаний    13.12.2018 - 10:18
В Киеве пройдет Антиконфа 4.0

Полная противоположность привычным конференциям – Антиконфа 4.0 состоится совсем скоро, 15 декабря 2018 года в Киеве. Никаких формальностей и «правильных» лекций, только топовые спикеры, кальяны в зале докладов, много креатива, вкусной еды и элитного алкоголя, а также игры, танцы и другие развлечения. Ивент пройдет на лакшери-локации в самом сердце города - «GRAND HALL KHRESCHATYK».

От вас требуется лишь расслабиться и наслаждаться атмосферой. Гарантирован активный нетворкинг с лучшими арбитражниками, вебмастерами, SMM и SEO-специалистами, представителями партнерских программ и онлайн-сервисов.

Это не конференция, а яркий предновогодний ивент, где все могут позволить себе отдохнуть, послушать про большие успехи и провалы, а также обменяться контактами для дальнейшего сотрудничества. К тому же, вам выпала хорошая возможность подготовить свою печень к Новому году, не упустите ее.

Кальяны, элитные напитки и вкусные закуски сделают свое дело. Ведь сидеть в удобном кресле или мешке и наслаждаться безграничными возможностями Антиконфы намного круче. Здесь вы поймете, что докладчики могут говорить не только про прибыльные проекты, но и многомиллионные потери. Негативный опыт считается более показательным.

15 декабря на Антикофе 4.0 вы узнаете о мощных приёмах, которые каждый может использовать в своем деле. Поговорим о проблемах ИТ, трафика, лидогенерации и манимейкинга.

Вас ждет:

  • 300+ топовых вебов и арбитранов;
  • 11 факапов с антикейсами;
  • Кальяны в зале докладов;
  • Элитные напитки и питание;
  • All inclusive, Free & Unlim;
  • Фееричные танцы, шоу-программа, музыка, герои;
  • Неформальная обстановка на всей локации;
  • Самые актуальные темы для обсуждений.

Уверены, цена удовольствия приятно удивит вас! http://antikonfa.com

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