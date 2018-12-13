У Києві пройде Антиконфа 4.0

Повна протилежність звичним конференціям – Антиконфа 4.0 відбудеться зовсім скоро, 15 грудня 2018 року в Києві. Жодних формальностей і «правильних» лекцій, тільки топові спікери, кальяни в залі доповідей, багато креативу, смачної їжі та елітного алкоголю, а також ігри, танці та інші розваги. Івент пройде на лакшері-локації в самому серці міста - «GRAND HALL KHRESCHATYK».



Від вас вимагається лише розслабитися і насолоджуватися атмосферою. Гарантований активний нетворкінг з кращими арбитражниками, веб-майстрами, SMM і SEO-фахівцями, представниками партнерських програм і онлайн-сервісів.



Це не конференція, а яскравий передноворічний івент, де всі можуть дозволити собі відпочити, послухати про великі успіхи і провали, а також обмінятися контактами для подальшої співпраці. До того ж, вам випала гарна можливість підготувати свою печінку до Нового року, не пропустіть її.



Кальяни, елітні напої та смачні закуски зроблять свою справу. Адже сидіти в зручному кріслі або мішку і насолоджуватися безмежними можливостями Антиконфы набагато крутіше. Тут ви зрозумієте, що доповідачі можуть говорити не тільки про прибуткові проекти, але і багатомільйонні втрати. Негативний досвід вважається більш показовим.



15 грудня на Антикофе 4.0 ви дізнаєтесь про потужних прийомах, які кожен може використовувати у своїй справі. Поговоримо про проблеми ІТ, трафіку, лідогенераціі і манімейкінга.

Вас чекає:

300+ топових вебов і арбитранов;

11 факапов з антикейсами;

Кальяни в залі доповідей;

Елітні напої та харчування;

All inclusive, Free & Unlim;

Феєричні танці, шоу-програма, музика, герої;

Неформальна обстановка на всій локації;

найактуальніші теми для обговорень.

Впевнені, ціна задоволення приємно здивує вас! http://antikonfa.com