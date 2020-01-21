В Киеве проводят массовые обыски в известной сети магазинов

В Киеве сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в магазинах известной торговой сети из-за продажи фальсификата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Как сообщается, обыски проходят на основании постановления следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева.

"Во вторник, 21 января 2020 года, на основании постановления следственного судьи Голосеевского районного суда г. Киева сотрудниками СУ ГУНП в Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева и оперативного сопровождения ГУ ГФС в Киеве проводятся обыски в сети магазинов, расположенных на территории столицы", - говорится в сообщении.

По версии следствия, через указанную торговую сеть осуществляется незаконное хранение и сбыт фальсифицированных товаров (одежда, обувь, сумки), маркированных известными мировыми брендами.

"Кроме того, наличие и реализация фальсифицированной продукции, которая официально не ввозилась в Украину, может свидетельствовать о ее контрафактном изготовлении в Украине или ввоз в Украину с сокрытием от таможенного контроля либо вообще вне его, то есть без уплаты соответствующих платежей в государственный бюджет Украины", - отмечается в сообщении.

Обыски проводятся по 17 адресам магазинов в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара, что нанесло материальный ущерб в особо крупном размере).

Напомним, правоохранители провели масштабную спецоперацию в Херсоне с целью прекращения деятельности преступной организации. В ходе спецоперации 9 лицам сообщили о подозрении, а также на основании постановлений следственных судей провели более 30 обысков.

Кроме того, 17 января Служба безопасности Украины проводила обыски на территории Международного аэропорта "Запорожье". По словам директора департамента правового обеспечения Запорожского городского совета Валерия Зломинога, обыски касались уголовных дел, которые возбудили еще в 2015 году на тогдашнее руководство аэропорта.