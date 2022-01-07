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В Киеве проверяют массовое заминирование ТРЦ

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве правоохранители проверяют информацию о минировании десяти торгово-развлекательных центров. Сообщение о минировании поступило в колл-центр Службы безопасности Украины.

Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе полиции Киева.

"Поступило сообщение, что заминировано около 10 ТРЦ и железнодорожный вокзал. Вокзал уже проверили, было эвакуировано около 650 человек. А по ТРЦ в настоящее время информации пока нет, их еще проверяют", - сообщили правоохранители.

В полиции не сказали, какие именно ТРЦ заменялись, но в соцсетях, в частности, сообщали об эвакуации из торгового центра "Район".

Напомним, 5 января в Киеве срочно эвакуировали два ТРЦ.

А в конце декабря неизвестный сообщил о минировании моста Патона.

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Киев