В Киеве проверяют массовое заминирование ТРЦ

В Киеве правоохранители проверяют информацию о минировании десяти торгово-развлекательных центров. Сообщение о минировании поступило в колл-центр Службы безопасности Украины.

"Поступило сообщение, что заминировано около 10 ТРЦ и железнодорожный вокзал. Вокзал уже проверили, было эвакуировано около 650 человек. А по ТРЦ в настоящее время информации пока нет, их еще проверяют", - сообщили правоохранители.

В полиции не сказали, какие именно ТРЦ заменялись, но в соцсетях, в частности, сообщали об эвакуации из торгового центра "Район".