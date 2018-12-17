В Киеве проверят школьные столовые

Фото: школьная столовая (facebook.com/Ирина_Косенко)

По результатам проверок будут расторгнуты договоры с предприятиями, которые предоставляют некачественное питание в школах Киева

В столовых киевских школ Госпродпотребслужба проведет повторные проверки, где выявлено предоставление некачественных услуг по питанию учащихся. Об этом в ходе брифинга в понедельник, 17 декабря, сообщил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает РБК-Украина.

По его словам, ранее служба уже выявляла большое количество нарушений ветеринаргого и санитарного законодательства, "которые несут угрозу для детей, для подростков". По результатам этих проверок уже было прекращено сотрудничество школ с 28 предприятиями, которые обеспечивали питанием школьников. Однако, от родителей школьников стали поступать новые обращения.

"На этой неделе Госпродпотребслужбой будут проведены повторные проверки данных заведений и будет вынесено решение о прекращении предоставления услуг питания в этих учреждениях", - заявил Рубан.

Как отметила директор департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян, большинство учреждений, подлежащих проверке, расположенные в Соломеянском районе столицы. Все они обслуживаются предприятием "Понтем ЮА".

"Обнаружено, что организацию питания, которая была обеспечена новым предприятием "Понтем ЮА" с этого учебного года, организовано неудачно. Мы получили результаты, что пять школ постоянно оставались без горячих завтраков", - отметила она.

Также чиновник добавила, что в ответ организация запретила без уведомления и разрешения руководства "Понтем ЮА" директорам школ и другим лицам из учебных заведений заходить в помещения столовых и кухонь, где работники этого предприятия готовят еду.

Рубан прокомментировал, что такие требования предприятия являются прямым нарушением действующего украинского законодательства о качестве пищевых продуктов.

"Это является грубым нарушением законодательства. Согласно нормативных актов Министерства здравоохранения, Министерства образования, в каждой школе должна работать бракеражная комиссия. Эта комиссия состоит из администрации школы, представителя поставщика услуг в сфере пищевых продуктов, а также представителя родительского комитета. Она работает ежедневно, проводит допуск всех продуктов питания к предоставлению школьникам", - пояснил Рубан.

Напомним, в октябре в городе Нетишин Хмельницкой области сальмонеллезом заболели 60 человек - воспитанники и работники городского детсада.