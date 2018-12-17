У Києві перевірять шкільні їдальні

Фото: шкільна їдальня (facebook.com/Ирина_Косенко)

За результатами перевірок будуть розірвані договори із підприємствами, які надають неякісне харчування у школах Києва

У їдальнях київських шкіл Держпродспоживслужба проведе повторні перевірки, де виявлено надання неякісних послуг із харчування учнів. Про це у ході брифінгу в понеділок, 17 грудня, повідомив начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан, передає РБК-Україна.

За його словами, раніше служба вже виявляла велику кількість порушень ветеринаргого і санітарного законодавства, "які несуть загрозу для дітей, для підлітків". За результатми цих перевірок вже було припинено співпрацю шкіл із 28 підприємствами, які забезпечували школярів харчуванням. Проте, від батьків школярів почали надходити нові звернення.

"На цьому тижні Держпродспоживслужбою будуть проведені повторні перевірки даних закладів і буде винесено рішення про припинення надання послуг з харчування в цих закладах", - заявив Рубан.

Як зазначила директор департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян, більшість установ, що підлягають перевірці, розташовані в Солом'янському районі столиці. Усі вони обслуговуються підприємством "Понтем ЮА".

"Було встановлено, що організація харчування, яка була організована новим підприємством "Понтем ЮА" з цього навчального року, організовано невдало. Ми мали результати, що п'ять шкіл постійно залишалися без гарячих сніданків", - зазначила вона.

Також чиновник додала, що у відповідь організація заборонила без попередження і дозволу керівництва "Понтем ЮА" директорам шкіл та іншим особам з навчальних закладів заходити до приміщень їдалень та кухонь, де працівники цього підприємства готують їжу.

Рубан прокоментував, що такі вимоги підприємства є прямим порушенням чинного українського законодавства щодо якості харчових продуктів.

"Це є грубим порушенням законодавства. Відповідно до нормативних актів Міністерства охорони здоров'я, Міністерства освіти, в кожній школі повинна працювати бракеражна комісія. Ця комісія складається з адміністрації школи, представника постачальника послуг у сфері харчових продуктів, а також представника батьківського комітету. Вона працює щодня, проводить допуск всіх продуктів харчування до надання школярам", - пояснив Рубан.

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