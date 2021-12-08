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В Киеве проверили состояние гражданских бомбоубежищ

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Среда 08 декабря 2021 18:30
В Киеве проверили состояние гражданских бомбоубежищ Фото: в Киеве проверили состояние гражданских бомбоубежищ (фото facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники ГСЧС проверили состояние гражданских бомбоубежищ в Киеве. Проверку проводили в Голосеевском, Соломенском и Шевченковском районах столицы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сотрудники ГСЧС проверили:

  • техническое состояние укрытий;
  • наличие указательных табличек, информационных табличек с номерами телефонов ответственных лиц;
  • соответствие расположения укрытий с картой Google;

Фото: в Киеве проверили состояние гражданских бомбоубежищ (фото facebook.com/DSNSKyiv)

"При осмотре защитных сооружений большое внимание уделили проверке: входов и выходов; системе вентиляции; системе водоснабжения; канализации и отоплению, системам связи и оповещения; инженерным сетям и строительным конструкциям, а также ряда других немаловажно-необходимым аспектам, которые обеспечивают нормальные условия жизнедеятельности населения", - пишет пресс-служба.

Сегодня в Киеве насчитывает 514 защитных сооружений и более 5 тысяч сооружений двойного назначения и простейшего укрытия.

Фото: в Киеве проверили состояние гражданских бомбоубежищ (фото facebook.com/DSNSKyiv)

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