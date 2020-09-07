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В Киеве провели масштабную реконструкцию теплосетей, - Кличко

Автор: РБК-Украина

"Киевтеплоэнерго" также подготовило к зиме все столичные станции теплоснабжения и котельни

Киев на финальной стадии подготовки к следующему отопительному сезону.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" осуществляет масштабную реконструкцию на запланированных участках теплосетей. В этом году мы вообще заменим более 100 км аварийных труб на наиболее проблемных участках во всех районах города. Также устранили 6,5 тысячи повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний", - сказал Кличко.

Он отметил, что качественное проведение гидравлических испытаний летом помогает избежать аварийных ситуаций зимой, когда тепло уже запущено.

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"Напомню, испытания этого года начали почти на месяц позже. В мае, а не в апреле, как обычно. Из-за карантина, когда многие киевляне находились дома. Поэтому работы начали позже и осуществляли более интенсивно, чтобы успеть подготовить теплотрассы к началу отопительного сезона и устранить все повреждения", - добавил мэр столицы.

По его словам, "Киевтеплоэнерго" подготовило к зиме все столичные станции теплоснабжение и котельные. Там осуществили необходимые ремонты.

"К зиме готовятся все предприятия и службы и качество работ мы контролируем. В городе работает жилищно-коммунальная инспекция, которая будет обследовать состояние зданий и систем теплоснабжения. И ответственность за надлежащую подготовку будет нести каждый - от главы района до руководителя жэка", - подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, ранее "Нафтогаз Украины" сообщил, что в более 60 городах Украины отопительный сезон оказался под угрозой из-за долгов производителей тепла. Не выполняют требования законодательства 98 компаний.

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