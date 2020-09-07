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У Києві провели масштабну реконструкцію тепломереж, - Кличко

Автор: РБК-Україна

"Київтеплоенерго" також підготувало до зими всі столичні станції теплопостачання і котельні

Київ на фінальній стадії підготовки до наступного опалювального сезону.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції.

"Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" здійснює масштабну реконструкцію на запланованих ділянках тепломереж. Цього року ми загалом замінимо понад 100 км аварійних труб на найбільш проблемних ділянках у всіх районах міста. Також усунули 6,5 тисяч пошкоджень на тепломережах та пошкоджень, що виникли в результаті гідравлічних випробувань", - сказав Кличко.

Він зазначив, що якісне проведення гідравлічних випробувань влітку допомагає уникнути аварійних ситуацій взимку, коли тепло вже запущене.

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"Нагадаю, випробування цього року розпочали майже на місяць пізніше. В травні, а не у квітні, як зазвичай. Через карантин, коли багато киян перебували вдома. Тому роботи розпочали пізніше і здійснювали більш інтенсивно, щоб встигнути підготувати теплотраси до початку опалювального сезону та усунути всі пошкодження", - додав мер столиці.

За його словами, "Київтеплоенерго" підготувало до зими всі столичні станції теплопостачання і котельні. Там здійснили необхідні ремонти.

"До зими готуються всі підприємства та служби і якість робіт ми контролюємо. У місті працює житлово-комунальна інспекція, що буде обстежувати стан будинків та систем теплопостачання. І відповідальність за належну підготовку нестиме кожен - від голови району до керівника жеку", - наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше "Нафтогаз Україна" повідомив, що у понад 60 містах України опалювальний сезон опинився під загрозою через борги виробників тепла. Не виконують вимоги законодавства 98 компаній.

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