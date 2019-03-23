В Киеве протестующие обложили кордон силовиков похоронными венками

На акции против хищений в "Укроборонпроме" протестующие обложили кордон силовиков перед Администрацией президента похоронными венками. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

На пикет под АП прибыло несколько тысяч участников протестных акций. Они прошли траурным маршем от Майдана независимости в память о жертвах войны на Донбассе.

Родственники бойцов, погибших в ходе российско-украинской войны прошли в приемную президента Украины Петра Порошенко и передали свои требования.

После этого активисты забросали ряды силовиков в оцеплении траурными венками и цветами.

В ходе акции случайно пострадала одна из руководителей полиции коммуникации.

Фото: акция под АП (РБК-Украина)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве на Майдане Независимости началась очередная акция против коррупции в оборонной сфере с требованием привлечь причастных к хищениям в "Укроборонпроме" к ответственности. В митинге на Майдане принимает участие около пяти тысяч людей, на акцию также пришли пожилые люди и бездомные, активисты отделили их от основной массы протестующих живой цепью.