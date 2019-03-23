ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Майдане началась акция против коррупции в оборонке

Новости » Общество    23.03.2019 - 13:02
На Майдане началась акция против коррупции в оборонке
Фото: акция "Нацкорпуса" в Киеве (РБК-Украина)

Акция "Нацкорпуса" против коррупции в оборонке собрала несколько тысяч участников

В Киеве на Майдане Независимости началась очередная акция против коррупции в оборонной сфере с требованием привлечь причастных к хищениям в "Укроборонпроме" к ответственности. Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.

В митинге на Майдане принимает участие около пяти тысяч людей. На акцию также пришли пожилые люди и бездомные. Активисты отделили их от основной массы протестующих живой цепью.

Митингующие собираются пройти к Администрации президента траурной процессией в память о погибших на Донбассе. В пресс-службе "Национального корпуса" РБК-Украина сообщили, что не планируют 23 марта проводить силовые акции. На митинге призывают взять под стражу и арестовать имущество бывшего первого замглавы СНБО Олега Гладковского, его сына Игоря, Андрея Рогозу и Виталия Жукова.

Отметим, организаторы акции, которыми снова выступили "Нацкорпус" и "Национальные дружины", заявили участие до 10000 человек. Как и в прошлую субботу, акция носит мирный и беспартийный характер.

 

Фото: акция "Нацкорпуса" в Киеве (РБК-Украина)

 

Напомним, ранее сообщалось, что из-за этой акции ограничили движение транспорта в Киеве. Водителей просят учесть эту информацию и выбрать другие маршруты движения. Также сообщалось, что за порядком следят 1500 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

 

Коррупция в оборонке: глава ВСК прокомментировал переписку фигурантов
Новости Украины коррупцияУкроборонпромМайданНацкорпус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь