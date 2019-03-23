На Майдане началась акция против коррупции в оборонке

Фото: акция "Нацкорпуса" в Киеве (РБК-Украина)

Акция "Нацкорпуса" против коррупции в оборонке собрала несколько тысяч участников

В Киеве на Майдане Независимости началась очередная акция против коррупции в оборонной сфере с требованием привлечь причастных к хищениям в "Укроборонпроме" к ответственности. Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.

В митинге на Майдане принимает участие около пяти тысяч людей. На акцию также пришли пожилые люди и бездомные. Активисты отделили их от основной массы протестующих живой цепью.

Митингующие собираются пройти к Администрации президента траурной процессией в память о погибших на Донбассе. В пресс-службе "Национального корпуса" РБК-Украина сообщили, что не планируют 23 марта проводить силовые акции. На митинге призывают взять под стражу и арестовать имущество бывшего первого замглавы СНБО Олега Гладковского, его сына Игоря, Андрея Рогозу и Виталия Жукова.

Отметим, организаторы акции, которыми снова выступили "Нацкорпус" и "Национальные дружины", заявили участие до 10000 человек. Как и в прошлую субботу, акция носит мирный и беспартийный характер.

Фото: акция "Нацкорпуса" в Киеве (РБК-Украина)

Напомним, ранее сообщалось, что из-за этой акции ограничили движение транспорта в Киеве. Водителей просят учесть эту информацию и выбрать другие маршруты движения. Также сообщалось, что за порядком следят 1500 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.