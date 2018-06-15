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У Києві на проспекті Перемоги зіткнулись 6 автомобілів

НовиниНадзвичайні події    15.06.2018 - 21:47
Фото: ДТП у Києві (facebook.com/KyivOperativ/)
Фото: ДТП у Києві (facebook.com/KyivOperativ/)

Щодо потерпілих, наразі відомо лише про жінку із Mercedes, яку госпіталізували у важкому стані та водія вантажівки

У Києві масштабна аварія, котра сталась на проспекті Перемоги у п'ятницю, 15 червня, паралізувала виїзд зі столиці - зіткнулись одразу 6 автомобілів. Про це повідомляє "Київ.Оперативний" у Facebook.

"Близько 19:30, на проспекті Перемоги сталася масштабна аварія за участю одразу 6 автомобілів: Renault, Mercedes, Hyundai, Honda, Daewoo та вантажівки DAF. Наразі достеменно невідомо як саме сталася аварія, але без потерпілих не обійшлося", - йдеться у повідомленні.

Як розповів водій Renault, скоріше за все у водій вантажного авто не впорався з керуванням і почав трощити автівки.

Щодо потерпілих, наразі відомо лише про жінку із Mercedes, яку госпіталізували у важкому стані та водія вантажівки, якому допомогу надали на місці ДТП.

"Для проїзду лишилася одна смуга, небайдужі регулюють та допомагають водіям інших авто безаварійно проїхати цю ділянку шляху", - зазначено в повідомленні.

 

Масштабна аварія на проспекті Перемоги паралізувала виїзд з Києва у п`ятницю Відео:...

Опубліковано Киев Оперативный 15 червня 2018 р.

Нагадаємо, в п'ятницю, 15 червня, у місті Горохів Волинської області на вулиці Львівській зіткнулися Renault Duster і мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, внаслідок чого постраждали шість пасажирів мікроавтобуса

 

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Теги публікації: ДТП  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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