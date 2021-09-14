В Киеве прошли протесты с требованием расследовать законность смены власти в Харькове

Так, под Офисом президента участники акции потребовали от президента взять расследование обстоятельств смерти Кернеса под личный контроль.

Протестующие держали в руках плакаты: "Харьковчане ждут правды", "Требуем расследования смерти Кернеса", "Спасите Харьков от рейдерства", "Мы имеем право на правду".

Кроме того, участники акции заявили, что не смогли зарегистрировать на официальном сайте главы государства свою петицию с аналогичными требованиями. В результате к участникам акции вышел представитель Офиса президента, который принял их обращение и пообещал его рассмотреть.

Еще одна акция состоялась под Офисом генерального прокурора, где обратились уже к генпрокурору Ирине Венедиктовой с требованием начать расследование. Представителю ОГПУ также был передан документ с требованиями протестующих.

В комментарии журналистам, один из организаторов акции директор Общественной организации "Всеукраинская антикоррупционная палата" Андрей Ильгов заявил, что в официальной версии слишком много подозрительных нестыковок и от общественности скрывают всю правду о болезни и смерти Кернеса, и они не исключают, что его смерть и смена власти в Харькове произошли в результате преступления, а нынешняя власть Харькова нелегитимна.

Ильгов также отметил, что Игорь Терехов был избран секретарем Харьковского горсовета на основании представления с электронной подписью Кернеса.

"Есть основания полагать, что эта подпись была сделана, когда сам Кернес был уже не в сознании. Возможно, Кернес тогда уже был в коме. Потому все это и порождает много неизвестности", – заявил Ильгов. - Это грандиозная проблема, что фактически захвачен полуторамиллионный город, когда его в управление передали непонятному субъекту... Президент, как глава СНБО, должен взять под контроль вопрос по Харькову".