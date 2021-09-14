У Києві пройшли протести з вимогою розслідувати законність зміни влади в Харкові

Так, під Офісом президента учасники акції зажадали від президента взяти розслідування обставин смерті Кернеса під особистий контроль.

Протестуючі тримали в руках плакати: "Харків'яни чекають правди", "Вимагаємо розслідування смерті Кернеса", "Врятуйте Харків від рейдерства", "Ми маємо право на правду".

Крім того, учасники акції заявили, що не змогли зареєструвати на офіційному сайті голови держави свою петицію з аналогічними вимогами. В результаті до учасників акції вийшов представник Офісу президента, який прийняв їх звернення і пообіцяв його розглянути.

Ще одна акція відбулася під Офісом генерального прокурора, де звернулися вже до генпрокурора Ірині Венедиктової з вимогою почати розслідування. Представнику ОГПУ також був переданий документ з вимогами протестувальників.

У коментарі журналістам, один з організаторів акції директор громадської організації "Всеукраїнська антикорупційна палата" Андрій Ільгов заявив, що в офіційній версії занадто багато підозрілих нестиковок і від громадськості приховують всю правду про хворобу і смерть Кернеса, і вони не виключають, що його смерть і зміна влади в Харкові відбулися в результаті злочину, а діюча влада Харкова нелегітимна.

Ільгов також зазначив, що Ігор Терехов був обраний секретарем Харківської міськради на підставі подання з електронним підписом Кернеса.

"Є підстави вважати, що цей підпис було зроблено, коли сам Кернес був уже не в свідомості. Можливо, Кернес тоді вже був в комі. Тому все це і породжує багато невідомості", - заявив Ільгов. - Це грандіозна проблема, що фактично захоплене півторамільйонне місто, коли його в управління передали незрозумілому суб'єкту... Президент, як голова РНБО, повинен взяти під контроль питання по Харкову".