В Киеве прошла вторая репетиция парада ко Дню независимости: фото и видео

Предыдущая репетиция военного парада прошла 18 августа. Всего запланировано три тренировки. Следующая пройдет 22 августа. Во время репетиций с 15:30 до 01:15 в Киеве будут перекрывать улицы в центре и менять маршруты общественного транспорта.

Как проходит репетиция

Вторую тренировку парада открыли пешие колонны военных. Они прошли по Крещатику торжественным маршем. Следом за ними прошла боевая и специализированная техника

Фото: вторая репетиция военного парада в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Вслед за пешими "коробками" прошел военный оркестр.

В заключительной части второй репетиции парада прошли танки, бронемашины и специализированные автомобили.

Фото: вторая репетиция парада ко Дню Независимости (Виталий Носач, РБК-Украина)

Отметим, в параде ко Дню независимости также принимает участие военная авиация. Киевляне могли наблюдать, как в небе над центральной площадью страны пролетают истребители, бомбардировщики и другие самолеты. Замыкает воздушную часть самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия"