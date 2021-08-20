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В Киеве прошла вторая репетиция парада ко Дню независимости: фото и видео

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве на Крещатике сегодня, 20 августа, прошла вторая репетиция военного парада ко Дню независимости Украины. За мероприятием наблюдали тысячи жителей и гостей украинской столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Предыдущая репетиция военного парада прошла 18 августа. Всего запланировано три тренировки. Следующая пройдет 22 августа. Во время репетиций с 15:30 до 01:15 в Киеве будут перекрывать улицы в центре и менять маршруты общественного транспорта.

Как проходит репетиция

Вторую тренировку парада открыли пешие колонны военных. Они прошли по Крещатику торжественным маршем. Следом за ними прошла боевая и специализированная техника

Фото: вторая репетиция военного парада в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Вслед за пешими "коробками" прошел военный оркестр.

В заключительной части второй репетиции парада прошли танки, бронемашины и специализированные автомобили.

Фото: вторая репетиция парада ко Дню Независимости (Виталий Носач, РБК-Украина)

Отметим, в параде ко Дню независимости также принимает участие военная авиация. Киевляне могли наблюдать, как в небе над центральной площадью страны пролетают истребители, бомбардировщики и другие самолеты. Замыкает воздушную часть самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия"

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КиевПарад на День Независимости