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У Києві пройшла Друга репетиція параду до Дня незалежності: фото і відео

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві на Хрещатику сьогодні, 20 серпня, пройшла Друга репетиція військового параду до Дня Незалежності України. За заходом спостерігали тисячі жителів і гостей української столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Попередня репетиція військового параду пройшла 18 серпня. Всього заплановано три тренування. Наступна пройде 22 серпня. Під час репетицій з 15:30 до 01:15 у Києві перекриватимуть вулиці в центрі та змінюватимуть маршрути громадського транспорту.

Як проходить репетиція

Друге тренування параду відкрили піші колони військових. Вони пройшли Хрещатиком урочистим маршем. Слідом за ними пройшла бойова і спеціалізована техніка

Фото: друга репетиція військового параду в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Слідом за пішими "коробками" пройшов військовий оркестр.

У кінцевій частині другої репетиції параду пройшли танки, бронемашини і спеціалізовані автомобілі.

Фото: друга репетиція параду до Дня Незалежності (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зазначимо, у параді до Дня Незалежності також бере участь Військова авіація. Кияни могли спостерігати, як у небі над центральною площею країни пролітають винищувачі, бомбардувальники та інші літаки. Замикає повітряну частину найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія"

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КиївПарад на День Незалежності