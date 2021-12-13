В Киеве прошел V Международный форум корпоративных директоров: подведение итогов

7 декабря 2021 Профессиональная ассоциация корпоративного управления провела V Международный форум корпоративных директоров. В этом году к подготовке Форума присоединились 30 компаний, институтов и организаций.

На одной площадке собрались представители топовых компаний и институций Украины и мира – Новая почта, Национальный банк Украины, ДТЭК, ПриватБанк, Василий Кисиль и Партнеры, Morgan Stanley, Horizon Capital, Международная финансовая корпорация (IFC), Центр международного частного предпринимательства (CIPE), "Альфа-Банк Украина" и звездные board members – Святослав Вакарчук, Виктор Ющенко.

Глава регионального представительства IFC в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пеллмар в приветственном слове к участникам Форума отметил, что Форум помогает в очередной раз объединиться, подискутировать и обсудить новые вызовы, стоящие перед компаниями.

"Мы говорим о устойчивом развитии, успешности, прозрачности, риск-менеджменте, отмечая, что принципы корпоративного управления очень важны как для частных, так и для государственных компаний", – подчеркнул Джейсон Пеллмар.

Заместитель регионального директора в Европе и Евразии СИРЭ Эрик Хонц подчеркнул, что CIPE в пятый раз выступает партнером Международного форума корпоративных директоров, ведь убеждены, что Форум, как открытая дискуссионная платформа, способствует развитию корпоративного управления в Украине.

Социальная ответственность бизнеса – неотъемлемая часть развития современной компании. Вкладывая ресурсы в ESG, вы вкладываете в репутацию компании. Об этом на Форуме говорили лидеры украинских компаний Новая Почта, Астарта и эксперты в сфере корпоративного управления на первой сессии "ESG и бизнес-этика".

"Мы активно развиваем направление социальной ответственности. Открытие логистического хаба на оккупированных территориях Украины, проведение марафона, открытие почтоматов в каждом доме украинцев – это все о работе на своего потребителя и на имидже компании", – говорила Ирина Папуша, председатель наблюдательного совета компании Новая почта. Вячеслав Климов, соучредитель и член наблюдательного совета Новая Почта добавил, что проекты уже дают свои результаты и эффективно работают на репутацию компании.

Елена Волошина, руководитель деятельности IFC в Украине, уверяет, что международные компании не охотно финансируют проекты компаний, не работающих над созданием корпоративного ESG. Также она отметила, что сегодня во внимание в первую очередь следует учитывать потребности стейкхолдеров, особенно молодого поколения, которое большое внимание уделяет тому, в какой компании работает.

Сегодня наличие качественного корпоративного управления в компаниях – одно из обязательных условий для привлечения инвестора в конкретные бизнесы, а в итоге – в экономику Украины, поэтому перед наблюдательными советами стоит немало амбициозных задач. К такому выводу пришли участники сессии "Корпоративное управление и привлечение финансирования бизнеса: современные вызовы для наблюдательных советов".

У государственных компаний, и, в частности, банков, на этом пути есть достаточно больше препятствий. Как пояснила председатель наблюдательного совета ПриватБанка Шэрон Иски, борды в таких компаниях должны не только убедиться, что внутри компании все процессы налажены и эффективны, но и иметь уверенность, что эта ситуация сохранится после смены собственника. Преимуществом ПриватБанка в этом случае является международный состав наблюдательного совета, когда специалисты с разным бэкграундом и опытом должны находить компромиссные решения.

"Кейс компании "Аврора" – наконец-то хороший кейс!" – открыл сессию "Участие совета в процессе привлечения инвестора" Владимир Игонин, руководитель практики корпоративного права/слияний и поглощений ЮФ "Василий Кисиль и Партнеры".

По его словам, корпоративное управление в инфопространстве Украины немного недолюблено, потому что мало хороших новостей, которые бы показывали, что это хорошая и нужная вещь, поэтому опыт "Авроры" чрезвычайно важен как мотивационный пример.

"Мы не ищем звезд, мы организовываем созвездие", – точно сформулировал ответ на ключевой вопрос сессии "Роль председателя совета: лучшие практики" Роман Шпек, Председатель Наблюдательного совета "Альфа Банка".

По мнению других участников дискуссии Владимира Жмака, Председателя Наблюдательного совета аэропорта "Борисполь", и Владислава Бурды, основателя и генерального директора компании RedHead Family Corporation, в зависимости от того, принадлежит ли компания, является ли семейным бизнесом, задачи председателя наблюдательного совета несколько усложняются.

Впрочем, все спикеры согласны в одном: основная задача председателя наблюдательного совета – держать борд в состоянии engaged, то есть удерживать его внимание к деятельности компании, не вмешиваясь в оперативное управление, если этого не требуют обстоятельства.

Опрос, проведенный среди участников Форума, показал, что почти 60% обеспокоены тенденцией приглашать в наблюдательные советы компаний "звезд", и те же 60% подозревают, что эта тенденция сохранится в будущем.

Бывает ли реальная польза от приглашения "звезд" в наблюдательные советы компаний и в чем она заключается, обсудили Наталья Кривда, Академический директор Эдинбургской бизнес-школы в Украине, народный депутат Украины Олег Макаров, член совета директоров Киевской школы экономики Святослав Вакарчук, владелица и главный врач Института дерматокосметологии Ольга Богомолец и Corporate Governance Officer IFC Алексей Волынец.

Если репутация компании и ее цели отвечают интересам приглашенной звезды, от ее присутствия может быть реальная польза, причем не только в некоммерческих структурах типа благотворительных фондов или социальных проектов. Но даже профессиональные управленцы с безупречной репутацией могут принимать неоднозначные решения. "Тогда вопрос, готовы ли его защищать и получать негатив или непонимание, или цель, ради которой вы работаете, важнее необходимости ассоциироваться с людьми, которые тебе не очень нравятся. Если стоит – можно рискнуть", – заметил Святослав Вакарчук.

*Форум организовали Профессиональная ассоциация корпоративного управления (ПАКУ), Украинский институт корпоративного управления в партнерстве с Центром международного частного предпринимательства (СИРЭ) при поддержке Международной финансовой корпорации в партнерстве с Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам SECO.